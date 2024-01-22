СКР настаивает на изменении меры пресечения для блогера Блиновской

Следственный комитет направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заключении под стражу автора онлайн-марафонов по исполнению желаний Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от платы налогов и легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

В СК уточнили, что такое решение принято «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения». В настоящее время Блиновская находится под домашним арестом.

Как сообщалось ранее, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Кроме того, в рамках предварительного следствия установлена её причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение.

По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц в целях неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов. Так, Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Напомним, Блиновскую задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Позже супругу блогера Алексею было также предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений.

Позже Следственный комитет сообщил, что Блиновская в полном объеме признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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