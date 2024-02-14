Песков опроверг планы по «заморозке» украинского кризиса

Сообщения западных СМИ о предложении президента РФ Владимира Путина в адрес США заморозить конфликт на Украине не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не правда», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости») в ответ на вопрос правда ли, что со стороны Москвы были предложения США заморозить конфликт на Украине. Такую информацию ранее опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом отмечалось, что якобы такие переговоры проходили в 2023 году через советников глав государств и Вашингтон якобы отверг инициативу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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