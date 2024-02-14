«Вопрос висит в воздухе»: Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительным попытки Запада лишить голоса российскую делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и не исключил возможности выхода РФ из этого формата.

«Насчет выхода из ОБСЕ – этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», – отметил Лавров сегодня во время «правительственного часа» в Госдуме.

Глава МИД РФ обратил внимание на возмутительное поведение стран Запада в рамках работы организации. «Пытаются лишить права голоса нашу делегацию, а ещё до этого отказывались выдавать визы, когда Парламентская ассамблея заседала вне Вены, которая является штаб-квартирой ОБСЕ. И в Британию не выдали визы, и в очередной раз в других направлениях. Это возмутительно!» – констатировал Лавров.

«Запад всеми правдами и неправдами продвигает внебюджетные проекты, которые никоим образом не регламентированы». «И мы за то, чтобы установить какой-то порядок в этой сфере, так же, как и в сфере деятельности Бюро по правам человека, наблюдения за выборами, бились долгие десятилетия. Но в условиях, когда мы, пользуясь правилом консенсуса, блокируем бюджетные ассигнования на откровенно односторонние, антироссийские проекты или проекты, которые нацелены на достижение других неблаговидных целей, скажем, в соседних с нами странах, Запад, пользуясь отсутствием правовой базы, тут же финансирует внебюджетные проекты, имеющие оттенок откровенно конфронтационный», – пояснил глава российской дипломатии.

При этом Лавров подчеркнул, что в сфере внебюджетных проектов «нет никакого потолка» и в сумме они могут превышать регулярный бюджет ОБСЕ. «Там тоже предстоит борьба против действий действующих председателей, и генерального секретаря, и руководителей различных механизмов, которые обязаны выступать публично исключительно на основе коллективной позиции стран-членов, а делают они это не так, в одностороннем порядке занимают позицию Запада», – заключил Лавров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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