Госдума поддержала запрет треш-стримов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы. Соцсети будут обязаны вести мониторинг и блокировать такие публикации.

Согласно документу, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий и призывов к ним станет основанием для включения в единый реестр запрещенных в России сайтов.

Законопроект входит в один пакет с принятыми ранее в первом чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, согласно которым вводятся штрафы до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости. Онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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