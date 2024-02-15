Офшорная аристократия пытается «продавить» Госдуму

Так называемая офшорная аристократия с помощью Центробанка пытается надавить на депутатов нижней палаты российского парламента для ослабления валютного контроля. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, об этом свидетельствуют «странные маневры» при подготовке законопроекта о штрафах за невозвращение экспортной выручки в Россию.

«В октябре прошлого года Владимир Путин подписал указ, обязавший экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке, что позволило прекратить бесконтрольный вывод средств из страны и укрепить рубль. Но раз появилось требование, должна быть санкция за его невыполнение. Тем более Правительство поддерживает продление этой меры до конца 2024 года. Логично, что в Думе появилась инициатива о введении штрафов за нарушение данной нормы, и в первом чтении все фракции ее поддержали. Казалось бы, ситуация предельно ясная. И вдруг перед вторым чтением начинаются какие-то странные маневры. Некоторые депутаты начинают «переобуваться на лету» и ратовать за отказ от штрафов», – сообщил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом политик обратил внимание, что по вопросу об ужесточении валютного контроля Центробанк пытается пойти против позиции правительства и главы государства. «Президент и Правительство, исходя из нужд государства, выступают за продажу выручки, против – Центробанк, который защищает интересы офшорной аристократии и следует инструкциям МВФ. При этом Набиуллина и ее команда даже не считают нужным скрывать свое «особое мнение». Очевидно, для них это вопрос принципа, ведь либеральная догма против любого валютного регулирования. Теперь противостояние перекинулось на Думу, где депутатов пытаются перетянуть на сторону олигархата и чиновников, сидящих на экспортных потоках», – заявил лидер «эсеров», подчеркнув, что валютный контроль в нынешних условиях необходимо ужесточать.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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