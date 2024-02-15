Госдума согласилась ограничить выдачу ипотечных кредитов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который позволит Банку России ограничивать выдачу ипотечных кредитов. Как считают авторы документа, это позволит снизить риски для заемщиков и кредитных организаций.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Банк России получит право применять макропруденциальные лимиты для банков и микро-финансых организаций к ипотечным кредитам.

В Госдуме сочли обоснованными опасения ЦБ о повышении рисков в ипотечном кредитовании. По состоянию на 1 октября 2023 года, цены на строящееся жилье выше цен на готовое жилье на 42%. В случае, если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту.

Кроме того, растет доля предоставляемой ипотеки заемщикам с предельной долговой нагрузкой более 80% с 37% в IV квартале 2022 года до 47% в III квартале 2023 года. Качество обслуживания ипотеки может снизиться из-за предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, пояснили авторы документа необходимость новых ограничений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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