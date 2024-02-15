Госдума поддержала расширение границ Арктической зоны РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении границ Арктической зоны с включением в неё Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для развития и освоения Березовского и Белоярского муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны Российской Федерации в целом», – говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве РФ также обратили внимание, что Березовский и Белоярский муниципальные районы по своим географическим (близость к Северному Полярному кругу, расположение на одной широте с Туруханским районом Красноярского края и южной частью Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, которые входят в Арктическую зону РФ) и природно-климатическим характеристикам (льдистость и распространение мерзлых пород в ландшафте, граница вечной мерзлоты, преобладание низких температур воздуха) схожи с сухопутными территориями Арктической зоны РФ.

Как пояснили в кабинете министров, в новых территориях Арктической зоны планируется реализовать крупные проекты, которые позволят обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест и привлечет более 3,5 млрд рублей частных инвестиций.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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