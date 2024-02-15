В Госдуму внесен законопроект о списании кредитов ветеранам СВО со второй группой инвалидности

Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который освободит от погашения кредитов военнослужащих, получившим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции тяжелые ранения и инвалидность II группы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в правоприменительной практике сложилась проблема, что среди участников СВО, получивших увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при выполнении боевых задач, есть военнослужащие, которым была установлена не I, a II группа инвалидности, при которой они полностью или частично утратили способность к трудовой деятельности.

При таких физических ограничениях при возвращении (после военной службы) на рабочее место военнослужащие не могут полноценно реализовывать ранее выполняемые (до приобретения инвалидности) трудовые обязанности. В таких ситуациях по причине невозможности полноценно вести (как ранее трудовую деятельность) или нести военную службу происходит потеря или снижение дохода военнослужащего. При этом судебной практике уже существуют случаи взыскания банками с участников специальной военной операции кредитных долгов (в том числе по ипотечным сделкам, в которых предметом залога является единственное жилье для военнослужащего и члена его семьи) по причине ненадлежащего исполнения ими кредитных обязательств, констатировали авторы документа.

Законопроектом предполагает поправки в часть 1 статьи 2 ФЗ № 377, согласно которым прекращение кредитных обязательств осуществляется, в том числе в случае признания военнослужащего инвалидом II группы, и признанного не пригодным к военной службе.

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, но не касаются на обязательств военнослужащего – участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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