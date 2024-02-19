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Понедельник, 19 февраля 2024, 17:48 мск

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Госдума в экстренном порядке примет закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 20 февраля. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Государственной Думы.

Володин пояснил, что в соответствии с поправками в закон «О рекламе» «не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента». «Это касается любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Законопроектом также запрещается рекламировать в СМИ и Интернете ресурсы самих иноагентов», – уточнил спикер Госдумы.

«Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», – констатировал Володин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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