Потенциальная война Европы с Россией обернется ядерными последствиями – военный эксперт

Прямое военное столкновение Евросоюза и России может обернуться применением тактического ядерного оружия, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его оценке, в случае реализации этого сценария Европа будет уничтожена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом военный эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Говоря о возможности прямой войны между Россией и Европой, замечу один очень важный момент. Эта война, если она разразится, в любом варианте очень быстро перейдет в фазу так называемой ограниченной ядерной войны. У американцев есть теория ограниченной ядерной войны, которая сводится к одной простой мысли, что ядерным оружием не затрагивается территория России и США, потому что ядерные потенциалы России и США способны друг друга уничтожить. Другие страны вообще в расчет не берутся. В этой ситуации тактическое ядерное оружие применяется на территории третьих стран, которым не повезло стать театром ядерной войны», – пояснил Сивков.

По его мнению, в случае применения ядерного оружия Европе следует приготовиться к своему уничтожению. «Если противнику удастся создать мощную группировку сил, авиационную, ударную, сухопутную, морскую, и действительно добиться существенного успеха в части разгрома наших вооруженных сил, то мы применим ядерное оружие согласно нашим документам. Есть такой документ: основы госполитики в сфере ядерного сдерживания, и там об этом говорится прямо. Если же мы разгромим ударную группировку НАТО, то НАТО ничего другого не останется, как самим применить ядерное оружие. Согласно их документам аналогичного содержания. Так вот, этим всем писториусам и прочим полякам и прибалтам надо знать один очень принципиальный и важный момент, который определяет исход ядерного противоборства. В ядерной войне не имеет никакого значения ни промышленный потенциал, ни численность личного состава, ни героизм народа – ничего не имеет никакого значения, кроме двух факторов: количества и мощности ядерных боеголовок и площади территории страны», – пояснил он.

«И Германия, и Польша, и Румыния, и тем более Балтия и даже Финляндия – это все страны с очень маленькой территорией, в которой очень скучено живут большое количество народа. В Германии 20-30 крупных городов. Для того, чтобы немцы прекратили свое существование, а Германия как государство исчезла с карты планеты Земля, достаточно примерно 30-40 ядерных боеголовок. Всё. Что такое 40 боеголовок, чтобы было наглядно: на ракетной подводной лодке «Кальмар-4» или «Дельфин»… есть 16 ракет, на каждой из которых по 10 боеголовок. 4 ракеты, и Германии нет. 15 минут полетное время. В дивизионе ракетного комплекса «Искандер» 16 пусковых установок, на каждой по 2 ракеты. Один залп 2-ракетный этого дивизиона, и Германии нет. Вот это политики должны очень хорошо понимать. Аналогичный ущерб европейцы нам нанести не могут, потому что просто у нас большая территория и мощная система противовоздушной и противоракетной обороны. Франция, кстати сказать, в стороне стоит от всех этих веселых дел, как и Великобритания, а основным средством доставки ядерного оружия для той же Германии является их ВВС – отнюдь не самые сильные и весьма уязвимые для наших зенитных ракетных систем», – уточнил военный эксперт.

Вместе с тем Сивков назвал полным бредом заявления в США о российской ядерной угрозе в космосе. «Надо различать две вещи – ядерное оружие и ядерная энергетика. Никто в космос ядерное оружие не выводит, даже американцы, хотя у них такая возможность есть – это беспилотный «Шатл Х-37», который может взять на борт ядерные боеголовки. А вот спутников с ядерной энергетической установкой полно там летает. Поэтому все разговоры про ядерное оружие в космосе – это бред. Собственно говоря, Байден все это и дезавуировал в своем выступлении. Единственное, что представляет угрозу для Запада, это, грубо говоря, космический вариант «Елабуги», то есть оружие, которое способно будет в космосе мощным электромагнитным импульсом вывести из строя спутники на орбите. Ведутся эти работы или нет, никто не знает. Американская разведка говорит, что не ведутся», – отметил эксперт.

«Предполагаю, что американцы сами планируют. Подчеркиваю, это мое предположение, что американцы сами готовятся к развертыванию ядерной группировки на орбите, потому что объяснить ничем другим странное поведение Байдена, его выступление по дезавуированию выводов собственной разведки я не могу», – заключил Сивков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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