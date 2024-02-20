Госдума поддержала запрет на рекламу ресурсов иноагентов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. При этом цитирование в СМИ информации иноагентов не будет считаться нарушением.

Дополнения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и предлагают запрет распространения рекламы на ресурсах иноагентов, а также на информирование о них. При этом уточняется, что ответственность за нарушение этих требований будут нести и рекламодатель, и распространитель рекламы.

Также вносятся поправки в закон о средствах массовой информации в части запрета рекламы в сообщениях, и материалах СМИ в Интернете информации о ресурсах иноагентов.

Представлявший законопроект глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснил, что не будут считаться нарушением закона случаи, если СМИ опубликует материал иноагента или процитирует его. «Нет. Только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов», – отметил он.

«Мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама – это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы», – подчеркнул Пискарев.

В пояснительной записке отмечается, что по информации Минюста РФ в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на ресурсах иностранных агентов, «тем самым принося им доход и обогащая их». «В целях противодействия такому скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства и подготовлен данный законопроект», – подчеркивается в документе.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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