Что дальше? Зюганов назвал главный вопрос к Путину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает главным вопрос, на который должен ответить президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля, как будет развиваться Россия в перспективе на фоне того, что капитализм зашел в тупик, а нынешнюю политику государства определяет «пятая колонна».

«Сегодня это послание будет звучать на фоне выборной кампании и от президента потребуется не только подвести итоги, (но) и обрисовать образ будущего. Это очевидно», – констатировал Зюганов.

При этом лидер КПРФ напомнил слова главы государства, что капитализм зашел в тупик. «[Президент Франции Эмануэль] Макрон поддержал – он (капитализм) не только зашел в тупик, он с ума сходит. [Президент США Джо] Байден и американцы показывают это сумасшествие везде, включая Ближний Восток, где они убивают целый народ только для того, чтобы расчистить это пространство и захватить те огромные ресурсы, которые находятся в этом стратегически важном регионе», – подчеркнул политик, выступая сегодня в Госдуме.

«На мой взгляд, до конца не осознала, прежде всего, партия власти «Единая Россия», что он (капитализм) для России не только в тупике, но он абсолютно губителен для нашей страны. Считаю, что этот лозунг должен осмыслить каждый человек прежде, чем пойдет на выборы. Капитализм был для России абсолютно смертелен. Попытка его притащить и внедрить на нашу почву закончилась тремя войнами, в которых сгорел российский империализм. Он оказался неконкурентен с западным… он просто привел к разрушению 1000-летней российской государственности», – заявил Зюганов.

По его словам, «горбачевы» и «ельцины» сдали страну американскому капиталу – те её разворовывали». «Хватило запаса на 17 лет. В 2008 году обвалились полностью и продолжается агония его по сегодняшний день. Снова видит этот капитал выход в войне. И вы эту войну видите каждый день на «ридной» Украине, на Ближнем Востоке и ядерным запалом пахнет на всех континентах… И хочу услышать от президента: заявил, что капитализм зашел в тупик… Что вы предлагаете? Что предлагает «пятая колонна», я вижу… Обратите внимание, начинают сгонять под эти знамена всё, что предало страну в 90-е, что обворовывало её в нулевых, что продолжает душить сегодня… Этот капитал, который компрадорский, который притащили «ельцины», у нас за 20 лет не создал своего телефона, свою машину, свой самолет не создали, а базу-то имели потрясающую», – сказал лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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