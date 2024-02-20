«Усиливает напряжение в обществе»: Генпрокурора РФ просят разобраться с пометкой «только для мигрантов»

Публикации и объявления с пометкой «только для мигрантов» создают разделительные линии и усиливают напряжение в российском обществе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня в Госдуме. Политик сообщил, что направил соответствующее письмо в Генпрокуратуру.

«Направил письмо на имя Игоря Краснова, генерального прокурора РФ, по поводу публикаций, объявлений, которые только для мигрантов. Мне кажется, у нас не должно быть только для «белых» или для «черных», только для не мигрантов или для мигрантов», – пояснил Слуцкий.

Как считает политик, такая ситуация не способствует интеграции приезжих в российское общество. «Хотя какие-то возможны здесь аргументы и правильного свойства, но это проводит разделительные линии на пространстве нашего населения, делает ещё сильнее антагонизм между не мигрантами и мигрантами, релокантами. Нам надо, чтобы они знали русский язык, соблюдали наши законы в большом и в малом правила нашего общества. Надо, чтобы они не были агрессивными. И тогда всё наладится», – полагает он.

«Заявления или объявления, что это, скажем, работа только для мигрантов, эти разделительные линии и напряжение в обществе косвенным образом, но, безусловно, усиливают», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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