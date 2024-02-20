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Вторник, 20 февраля 2024, 16:27 мск

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Госдума окончательно разрешила россиянам самим себе запрещать получение кредитов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на получение кредитов.

В документе приводятся данные о значительном росте обращений граждан по дистанционному хищению их средств посредством онлайн-взаимодействия с кредитными организациями, а также резкого роста числа финансовых мошенничеств.

«Целью законопроекта является предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов (кредитов) третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с использованием методов социальной инженерии, когда граждан подталкивают к получению потребительских займов (кредитов)», – говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также образовательные займы, которые были предоставлены в рамках господдержки.

Предполагается, что закон после утверждения в Совете Федерации и подписи главы государства вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и портал «Госуслуги» обязан обеспечить выполнение закона не позднее 1 сентября 2025 года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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