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Вторник, 20 февраля 2024, 17:54 мск

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Вдов участников СВО защитят от увольнения: Госдума приняла законопроект в первом чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение рабочего места женам участников СВО в течение одного года с момента гибели супруга.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается, в частности, с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью ребенка-инвалида до его 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

Законопроектом предлагается запретить увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга. Отмечается, что такая норма также коснется тех, чьи мужья погибли в результате военной травмы. Эта норма не касается женщин, повторно вступивших в брак или неоднократно допускавших грубые нарушения трудовой дисциплины.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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