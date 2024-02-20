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Вторник, 20 февраля 2024, 17:55 мск

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Педофилам запретят посещать детские учреждения

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете имеющим судимость за педофилию посещать детские учреждения. Документ дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

После принятия этого законопроекта суд в обязательном порядке должен будет устанавливать запрет для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию посещать территории детских образовательных, медицинских, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций. Таким гражданам также будет запрещено посещать организации культуры, отдыха и оздоровления детей, игровые и спортивные площадки.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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