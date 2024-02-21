Госдума разорвала договор с «бессовестными англичанами»: теперь Британии будет запрещено ловить рыбу в Баренцевом море

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно денонсировала одностороннее соглашение от 1956 года с Великобританией и Ирландией, который давал им право заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал разрыв этого договора ответом на санкции в отношении России.

«Ее (нашу рыбу) 68 лет ели англичане бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, рыбное меню формируют из нашей трески… Причем, одно из любимых блюд. И теперь это их любимое блюдо мы вернули себе по инициативе нашего президента… Министерству надо было давно брать и принимать это решение, выносить нам их сюда на обсуждение», – подчеркнул Володин.

«500 тысяч тонн только за прошлый год выловили рядом с нашими островами, береговой зоной. Всё это возвращается в страну. Будут теперь наши рыбаки вылавливать эту рыбу рядом, у наших островов. Затраты минимальные... И, надеемся, рыба будет дешевле от этого – треска и пикша. А англичане пускай худеют и умнеют. Там у них один чуднее другого председатели правительства, клоуны сплошные… Вот ответ Англии на санкции – это только начало», – заявил спикер Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года и имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для РФ в нем отсутствуют».

Согласно этому договору, британским рыболовным судам был разрешен промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и предоставлялось право свободно передвигаться и становиться на якорь в этих водах.

«Учитывая решении Великобритании 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», – подчеркивается в документе.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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