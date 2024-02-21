Госдума утвердила доплату к пенсиям опекунам – прабабушкам и прадедушкам

Нижняя палата российского парламента приняла во третьем, окончательном чтении законопроект по увеличению фиксированной выплаты к пенсиям прадедушкам и прабабушкам, которые являются опекунами нетрудоспособных правнуков.

Документ дает право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами или попечителями нетрудоспособных правнуков до 18 лет. Новая норма также коснется тех, чьи подопечные являются совершеннолетними, но обучаются по очной форме, в том числе за рубежом, до достижения ими 23 лет. Если до 18 лет они стали инвалидами, то ограничения по возрасту не устанавливаются. Оговаривается, что такое положение касается только тех детей, у которых нет трудоспособных родителей.

В ходе обсуждения законопроекта пояснялось, что сейчас размер фиксированной выплаты составляет 7 567,33 рубля. После вступления законопроекта в силу доплата составит 2 638 рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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