российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2024, 16:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума утвердила доплату к пенсиям опекунам – прабабушкам и прадедушкам

Нижняя палата российского парламента приняла во третьем, окончательном чтении законопроект по увеличению фиксированной выплаты к пенсиям прадедушкам и прабабушкам, которые являются опекунами нетрудоспособных правнуков.

Документ дает право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами или попечителями нетрудоспособных правнуков до 18 лет. Новая норма также коснется тех, чьи подопечные являются совершеннолетними, но обучаются по очной форме, в том числе за рубежом, до достижения ими 23 лет. Если до 18 лет они стали инвалидами, то ограничения по возрасту не устанавливаются. Оговаривается, что такое положение касается только тех детей, у которых нет трудоспособных родителей.

В ходе обсуждения законопроекта пояснялось, что сейчас размер фиксированной выплаты составляет 7 567,33 рубля. После вступления законопроекта в силу доплата составит 2 638 рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума одобрила законопроект о повышении платы за сверхурочную работу / «Легче дозвониться до президента…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на министра Фалькова / Госдума разорвала договор с «бессовестными англичанами»: теперь Британии будет запрещено ловить рыбу в Баренцевом море / В Госдуме предложили учредить День участника СВО / Педофилам запретят посещать детские учреждения / Вдов участников СВО защитят от увольнения: Госдума приняла законопроект в первом чтении / Госдума окончательно разрешила россиянам самим себе запрещать получение кредитов / «Усиливает напряжение в обществе»: Генпрокурора РФ просят разобраться с пометкой «только для мигрантов»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Госдума,