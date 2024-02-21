Двойственность власти: в Госдуме вновь обвинили Банк России во вредительстве

В России сохраняется двойственность власти, представители которой игнорируют поставленные главой государства задачи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, бесконтрольные решения Банка России «обнуляют» экономический рост и вредят стране.

Такое мнение парламентарий высказал на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении вопроса об изменении квалификационных требований к работникам финансовых организаций. «Положение требований о необходимости международных сертификатов и опыта работы в международных банках напрямую как раз подтверждает продолжающуюся двойственность власти. Почему? Вы слушайте президента хотя бы в предвыборный период. Он вам говорит, что необходимо вообще ориентироваться на себя и строить структуры, независимые от особенно недружественных стран. А вы продолжаете в законы вносить положения, которые в принципе уже достаточно навредили», – подчеркнул Коломейцев.

При этом депутат подверг критике деятельность Банка России, назвав ее вредительской. «По мнению многих экспертов, Банк России продолжает выполнять требования Вашингтонского консенсуса, которые вредят РФ. И в принципе сегодня он минимизирует возможности банковской системы для поддержки экономики России и минимизирует или «обнуляет» рост экономики. Поймите, финансовые институты везде в принципе контролируются специальными службами. Тысячу раз вам говорил с этой трибуны, что все офшорные юрисдикции контролируются Британией и США и их банками. Поэтому с нашей точки зрения, недопустимо принимать такие законы в нынешних условиях», – заявил он.

«Считаем, что нам пора пересмотреть закон о Банке России и принять закон о Центральном банке, в котором роль государства в контроле над финансовыми ресурсами должна быть определяющей. По сегодняшнему закону Банк России, являясь институтом, в принципе, генерирующим и контролирующим все финансовые ресурсы, по большому счету ни перед кем не несет ответственности. Это подтверждает потеря наших золотовалютных и других финансовых резервов», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает новые требования в отношении руководителей и специалистов финансовых организаций. В их числе – наличие «хотя бы одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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