Госдума разрешила Росгвардии создать государственную информационную систему об обороте оружия

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает право Росгвардии создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
Документ вносит поправки в закон «О войсках национальной гвардии», которые относят к ее полномочиям создание, развитие и эксплуатацию ГИС. Появится также новая статья, которая будет регламентировать работу трех ГИС: по обороту оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
При этом правительство РФ должно будет подготовить положение о таких информсистемах, порядок доступа к содержащейся в них информации.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Москва, Мария Соколова
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