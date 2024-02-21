Госдума разрешила Росгвардии создать государственную информационную систему об обороте оружия

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает право Росгвардии создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Документ вносит поправки в закон «О войсках национальной гвардии», которые относят к ее полномочиям создание, развитие и эксплуатацию ГИС. Появится также новая статья, которая будет регламентировать работу трех ГИС: по обороту оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

При этом правительство РФ должно будет подготовить положение о таких информсистемах, порядок доступа к содержащейся в них информации.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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