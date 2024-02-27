Раздвоение власти: Зюганов ждет от Путина ответы на давно перезревшие вопросы

Структура власти в России не соответствует стоящим перед ней угрозам на фоне образовавшегося раздвоения власти, которое достигло правительственного кабинета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. Как считает политик, в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию должны прозвучать ответы на все актуальные и уже перезревшие вопросы.

«Жду очень многого. Это будет его 19-е послание. Оно проходит в чрезвычайных условиях войны. И оно требует ответа на целый ряд вопросов, которые давно перезрели… Та угроза, о которой не раз заявлял, о раздвоении власти, меня не покидает, а усиливается, потому что то, что я вижу на экранах и в реальной жизни, подтверждает, что это раздвоение сегодня охватило в том числе правительственный кабинет. Сегодня наша структура власти не соответствует ни внешним, ни внутренним угрозам. Надо принимать меры, и они должны быть четко приписаны в послании президента», – сказал Зюганов.

Лидер КПРФ уточнил, что хотел бы услышать в выступлении главы государства предложения и меры по смене финансово-экономического курса и промышленной политики. «Мы можем одолеть, победить и развиваться при одном предельно жестком условии, если темпы экономического роста будут выше общемировых. Мы за последние 20 лет впервые в прошлом году преодолели 3,5% и вышли на мировые темпы. Единственный раз. В предыдущие (годы) это было в пределах 1%, что свидетельствовало об отставании страны, износе коммуникаций и той аварийности, которая проявляется особенно зимой в сильные морозы. Чтобы выходить на эти темпы, надо менять финансово-экономический курс и проводить иную промышленную и научную политику», – подчеркнул политик.

«Если в целом посмотреть на промышленную политику, допустим, одно из ключевых направлений – авиация. Президент сел в великолепный самолет, он даже красивый с точки зрения эстетики, но он на конвейер был поставлен в 1984 году, 40 лет тому назад… Новых изделий в авиации я пока не вижу. У нас в ходе пожаров над Якутской областью в свое время летало несколько сотен (малых) самолетов. А сейчас замену «кукурузнику» пока ничего не сделали. Поэтому новая индустриализация в рамках промышленной политики просто просится. Но для этого надо менять финансово-бюджетную политику и налоговую. Но каким образом мы снова выйдем на 3,5%, если как только мы туда поднялись, так тут же Центробанк вздул (ключевую) ставку до 16%, рубль подешевел на 80% и монетизация не поднялась выше 53%. Вот я задаю (вопрос) всем, кто у них занимается финансами: почему в Китае она почти 200%, почему ни в одной из ведущих стран она не ниже 100%, а у нас она (монетизация) топчется на 50%? Почему все это делается вопреки логике, многовековому опыту и так далее?.. В результате в последние месяцы темпы роста пошли вниз и опять скатились к 1,5%. Но если вы не в состоянии выйти на 3,5 – значит, вы не выполните ни одно своего обещания, какие б вы не давали – неоткуда взяться», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Я хотел бы услышать (в послании), каким образом даже в условиях войны олигархия выгнала из страны 300 с лишним миллиардов долларов. Это два бюджета почти. Считаю, это абсолютно необоснованно», – констатировал он.

Лидер КПРФ также хотел бы услышать от главы государства сигнал об обновлении политической системы. «Не вижу абсолютно ничего нового… Вижу запах тех же жуликов, которые в 90-е годы надували чубайсов, гайдаров, всю эту публику, которая уже сбежала. Ничего нового, ни одной идеи, ничего нет – чистое поле, а в стране много интересного, полезного, исключительно важного», – отметил он.

«На мой взгляд, послание (президента) должно прозвучать также набатно, как его выступление в 2018 году, когда он американцам показал, что у нас сохранилась от советской эпохи вся система безопасности, которая нас будет беречь. Но чтобы берегла дальше, даем темпы (роста), останавливаем разграбиловку и все сделать для того, чтобы остановить обнищание (населения) и вымирание страны… Еще раз предлагаю «Единой России» перевести плоскость дебатов в предметное обсуждение каждого из этих вопросов, а не заниматься грязными политтехнологиями, которые давно изжились и привели нас к войне, которую видим сегодня. А чтобы побеждать, нужна сплоченность. А для сплоченности должна быть другая информационно-политическая атмосфера», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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