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Вторник, 27 февраля 2024, 17:02 мск

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Госдума поддержала санкции за незаконное привлечение инвестиций россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

Согласно документу, в КоАП появится новая статья – «Незаконное привлечение инвестиций физических лиц». Для граждан в случае окончательного принятия закона максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей –до 100 тысяч, для юрлиц – до 1 млн.

В пояснительной записке отмечается, что с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более шести тысяч обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб, в которых содержится информация о массовых финансовых потерях граждан, количество пострадавших составило более восьми тысяч человек. Ущерб оценивается в сумму более 4,5 млрд рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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