российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 февраля 2024, 18:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала установку государственного флага РФ на зданиях всех образовательных учреждений

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что с 1 сентября 2024 года все образовательные организации в России – детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы – независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг РФ.

В документе оговаривается, что флаг должен будет находиться там постоянно.

Стоит отметить, что в настоящее время требование о постоянном размещении Государственного флага РФ распространяется только на общеобразовательные школы. Для остальных образовательных организаций это право, а не обязанность, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автором документа, эта инициатива подготовлена в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума поддержала санкции за незаконное привлечение инвестиций россиян / Раздвоение власти: Зюганов ждет от Путина ответы на давно перезревшие вопросы / Госдума одобрила во втором чтении запрет рекламы на ресурсах иноагентов / Ценовой беспредел и имитация бурной деятельности: в Госдуме раскритиковали работу ФАС / Госдума разрешила Росгвардии создать государственную информационную систему об обороте оружия / Двойственность власти: в Госдуме вновь обвинили Банк России во вредительстве / Госдума утвердила доплату к пенсиям опекунам – прабабушкам и прадедушкам / Госдума одобрила законопроект о повышении платы за сверхурочную работу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума,