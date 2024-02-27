Госдума поддержала установку государственного флага РФ на зданиях всех образовательных учреждений

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что с 1 сентября 2024 года все образовательные организации в России – детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы – независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг РФ.

В документе оговаривается, что флаг должен будет находиться там постоянно.

Стоит отметить, что в настоящее время требование о постоянном размещении Государственного флага РФ распространяется только на общеобразовательные школы. Для остальных образовательных организаций это право, а не обязанность, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автором документа, эта инициатива подготовлена в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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