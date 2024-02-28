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План развития электроэнергетики России от Чубайса и Кириенко не выполнен: в Госдуме напомнили об обещаниях 20-летней давности

План по развитию электроэнергетической отрасли 20-летней давности бывшего главы РАО «ЕЭС России» (1998-2008 гг) Анатолия Чубайса и тогдашнего руководителя «Росатома» (2005-2016 гг) Сергея Кириенко не выполнен. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

По его оценке, все эти годы развитие атомной энергетики было достаточно слабое. «На ближайшие несколько лет утвержденные планы по развитию атомной энергетики в 43 раза меньше, чем планы по финансированию атомной энергетики в той же Франции», – констатировал Левченко.

При этом парламентарий напомнил об обещаниях прежних руководителей энергетических корпораций. «У нас достаточно слабое развитие все последние годы шло самого Росатома. 20 лет назад я здесь выступал от фракции. И Чубайс, и Кириенко докладывали о развитии энергетики до 2017 года. Этот план развития не был выполнен. Но уже тогда рисовали очень большие, серьезные цифры, говоря о том, что в ближайшие 10-15 лет у нас вся страна будет покрыта сетью энергетики и как после плана ГОЭЛРО нас ждет достаточно серьезное будущее. Этого не случилось», – заключил замглавы комитета Госдумы по энергетике.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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