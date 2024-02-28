Вредительство во власти: в Госдуме заявили о неадекватных мерах «поддержки» отечественного сельского хозяйства

Вредительство в российской власти оборачивается большими проблемами для отечественного сельского хозяйства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, отдельные решения кабинета министров самым негативным образом влияют на ситуацию внутри России и способствуют росту цен на продовольствие на фоне продолжающегося лоббирования интересов недружественных государств.

В частности, парламентарий назвал вредительством запредельно высокие цены на топливо и электроэнергию для российских аграриев. «До 2-х рублей за киловатт стоит электроэнергия, производимая на АЭС… Раньше значительная часть этой электроэнергии продавалась в Европу, Прибалтику, Финляндию и так далее. Сегодня она остается внутри страны. Так почему же для аграриев цена и тариф на электроэнергию остается на уровне 12-14 рублей? Где та собака, которая десяточку приклеивает к отпускной цене, не себестоимости, наших атомщиков? Или производители такой же дешевой электроэнергии с наших ГЭС? Вот вопрос, который мы задаем годами руководству нашего правительства, премьер-министру. Ответа не получаем. А потом почему мы тогда спрашиваем с селян за стоимость яиц, птиц? А стоимость цветов, уважаемые мужчины, в преддверии 8 марта?» – отметил он.

«А почему цветы такие дорогие? Да потому что 85% этих цветов мы продолжаем завозить. В том числе, из Голландии, которая объявила вчера, что она соберет $100 млн, и показывает пример всем остальным, чтобы на эти деньги закупить снаряды для ВСУ. Это вот на эти деньги наших мужчин. Что, у нас нельзя выращивать тюльпаны и розы? Примеров предостаточно. Почему это не развивается? Почему 85% мы закупаем? Потому что электроэнергия для теплиц вот такая (дорогая), которая не обеспечивает возможности для развития», – констатировал Нилов.

«Кто вредитель? Кто обеспечивает такую зависимость? Я уж не говорю про помидоры-огурцы и прочую линейку, в том числе по мясу птицы и яйца. Надо снизить в 2-3 раза стоимость энергии и топлива, и вы увидите, что произойдет: и внутри страны какой будет прорыв, и внешнее воздействие будет похлеще того, что сегодня наблюдается. Потому что украинское, как кажется, почти бесплатное зерно, кукуруза, мясо плицы и так далее – посмотри, что сделало. А если мы сделаем такой же удар по ценам на рынке Европы, Америки, мира, воздействие будет ошеломительное», – заявил депутат.

Как считает Нилов, вопрос о поддержке российских аграриев со стороны правительства откладывать дальше нельзя. «Наши российские фермеры путем производства в разы большего количества сельхозпродукции и в разы меньшего по цене могут перевернуть весь этот мир злопыхателей, так называемых «чемберленов», которые уже поклялись не допустить победы России ни при каких условиях. Нужно им организовать второй фронт, потому что производство нашей чистейшей продукции ударит по ним сильнее, чем, в том числе, может быть, угроза каким-то сверхсовременным вооружением», – пояснил замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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