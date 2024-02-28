Госдума ужесточила ответственность за срыв гособоронзаказа

Сегодня нижняя пала российского парламента одобрила в третьем чтении законопроект, устанавливающий для военных представителей ответственность за срыв сроков исполнения гособоронзаказа.

В случае нарушений военпреды, которые обязаны контролировать качество и количество поставляемой продукции, будут нести ответственность наравне с сотрудниками министерства обороны, других ведомств и руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Предполагается, что штрафы для ответственных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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