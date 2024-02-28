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Среда, 28 февраля 2024, 17:30 мск

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Запад будет в шоке: в Госдуме предложили рецепт противодействия на конфискацию резервов России

Ответ на действия Запада по конфискации российских золотовалютных резервов должен быть более чем симметричный, считает заместитель главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. Парламентарий заявил, что необходимо рассматривать не только национализацию компаний, зарегистрированных в недружественных государствах, но и отказаться от соблюдения лицензионных авторских прав.

Нилов считает, что золотовалютные резервы России могут быть переданы для вооружения Украины уже к лету, и Москва должна жестко ответить на вызовы «русоненавистничества и призывы к объединению всех «чемберленовских сил» на «горячую» войну с Россией».

«Сегодня вся вот эта свора американских, английских, европейских финансистов ходит вокруг русского пирога 300-миллиардного в долларах, давясь слюной, и только ждут момента, когда его украсть и предоставить Украине с целью самим больше не вкладывать в эту войну… Не исключаю, что к маю, к лету будет украден пирог вот этих резервных золотовалютных средств России, которые горе-финансисты, которых мы здесь предупреждали миллион раз, – замучаетесь пыль глотать…» – сказал он на брифинге в Госдуме.

«Конечно, на каждое воровство наших денег может последовать национализация, конфискация того имущества, предприятий. Они есть – вся табачная отрасль, весь ритейл – офшорные, принадлежат как раз недружественным странам. Но этого недостаточно. Есть то место, ахиллесова пята этих «чемберленов», удары по которой будут им не просто больны, а введут их в шок. Я говорю о том, что если попирается право собственности, право на наши резервы, расположенные в банках Европы и Америки, то почему мы соблюдать право лицензионное, авторское право этих стран – откровенных преступников, грабителей, воров по-крупному? Мы же говорим уже о том, что и террористические акты не замечаются, не расследуются. Почему мы должны соблюдать эти права? А представляете, какие последствия для них будут, если Россия возьмет и начнет производить всё и вся, невзирая на эти пока действующие правила, требования и так далее? Китай показал. Китай это делал ну не очень, может быть, законно, но, тем не менее, результат налицо. Мы можем это делать абсолютно свободно, причем открыто», – считает Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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