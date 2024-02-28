Госдума готовится отвязать ценообразование внутри России от котировок мировых бирж

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в закон о конкуренции, согласно которым предполагается обеспечить независимость внутренних цен, отвязав их от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках. Представители парламентской оппозиции выступили с критикой новой нормы, обратив внимание на возможную коррупционную составляющую.

В частности, замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов обратил внимание, что вопрос «отвязки от внешних биржевых индексов» пока еще находится «внутри дискуссии правительства, правового управления, экспертного управления администрации президента». «Он не отрегулирован еще до сих пор с точки зрения понимания – а как это будет применяться. А если индексы пойдут вверх, мы что, обязаны повышать цены? А если вниз – мы что обязаны делать? Нет однозначного толкования, а есть какие-то странные глаголы типа «может» и так далее», – пояснил он.

«Мы расширяем поле для коррупционной деятельности такими поправками. Они некачественные. Их нужно кардинальным образом ко второму чтению перерабатывать… Кроются огромные коррупционные риски», – подчеркнул Наумов.

Так или иначе, в пояснительной записке к документу, обращается внимание, что в настоящее время цены на внутренних товарных рынках РФ зачастую основываются на индикаторах, сложившихся на зарубежных рынках, без учета экономической ситуации на внутреннем рынке. «При этом может складываться ситуация, когда рост цен на определенную продукцию не обоснован какими-либо иными факторами, за исключением повышения общемировых цен, что не должно отражаться на внутреннем ценообразовании в отношении продукции отечественного производства. В результате на ряд товаров внутри страны могут быть установлены цены, которые не учитывают баланс спроса и предложения, а также возможности внутреннего потребителя, что приводит к необоснованному подорожанию продукции взаимосвязанных отраслей и снижению покупательской способности внутри страны», – пояснили авторы законопроекта.

Примечательно, что в отзыве правительства РФ отмечается, что из сопроводительных материалов к законопроекту не представляется возможным установить, на основании каких данных сделан вывод о том, что указанные изменения могут способствовать обеспечению приоритета интересов исключительно российских потребителей, а не окажут обратный эффект.

Тем не менее, после продолжительной дискуссии законопроект был принят в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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