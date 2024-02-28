Самозанятые скоро станут хозяйствующими субъектами

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который признает самозанятых хозяйствующими субъектами.
«В целях обеспечения согласованности положений закона о защите конкуренции предлагается скорректировать понятие хозяйствующего субъекта, дополнив положения указанной нормы физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – говорится в пояснительной записке к документу.
Планируется, что это даст возможность самозанятым до окончания эксперимента с налогом на профессиональный доход, который продлится до конца 2028 года, получать государственные преференции, которые сегодня доступны хозяйствующим субъектам.
Москва, Мария Соколова
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