Самозанятые скоро станут хозяйствующими субъектами

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который признает самозанятых хозяйствующими субъектами.

«В целях обеспечения согласованности положений закона о защите конкуренции предлагается скорректировать понятие хозяйствующего субъекта, дополнив положения указанной нормы физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что это даст возможность самозанятым до окончания эксперимента с налогом на профессиональный доход, который продлится до конца 2028 года, получать государственные преференции, которые сегодня доступны хозяйствующим субъектам.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube