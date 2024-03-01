«Пока не решим вопросы СВО на Украине»: в Совете Федерации оценили возможность переговоров России с США

О переговорах России и США не может идти речи, пока не будут решены задачи специальной военной операции на Украине. Об этом заявил замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, Москву не устраивает прежняя тактика Вашингтона, который обычно вступает в диалог только по интересующим его вопросам.

«В данный момент, конечно, сложно рассчитывать на начало подобного диалога, слишком много наломано дров, причем, американцами в первую очередь. Сразу сесть за стол переговоров не удастся», – полагает Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что для Москвы неприемлем подход Вашингтона. «Прежняя тактика американцев, когда они говорили только о тех вопросах, которые интересны им, нас больше не устраивает. Давний пример еще периода Советского союза, когда они говорили о ракетах средней и меньшей дальности – вы убираете ракеты из Европы. Они тоже убирали. Но это касалось только тех ракет, которые имели наземное и воздушное базирование. А еще было морское базирование, которого у нас не было. Поэтому они не учитывались в договоре. А у американцев они были. После того, как у нас тоже появились ракеты подобного класса, американцы вышли из этого договора, потому что он для них сразу потерял смысл», – пояснил Джабаров.

«Вот и в этот раз они захотят, скорее всего, поставить на первый план именно эти вопросы ограничения вооружений в области оснащения войск такими видами оружия, которых у них нет – гиперзвук, другие виды современного оружия. Думаю, мы на это не пойдем. Нам нужна стабильная ситуация, чтобы НАТО не приближалось к нашим границам, нельзя допустить, чтобы Украина окончательно стала не только проектом «антиРоссия», а самой «антиРоссией», то есть превратилась либо в составную часть этого блока, либо в страну-агрессора, которая поддерживается блоком НАТО. Поэтому речь сейчас не может идти (о переговорах), пока мы не решим вопросы СВО на Украине», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube