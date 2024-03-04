В Москве вынесен приговор по громкому «делу Арашуковых»

Преображенский суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, созданном для хищения газа компании «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым – отцом бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которые ранее были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, приговор оглашен Николаю Романову, Игорю Травинову, Юрию Акуличу, Беслану Арашукову, Руслану Арашукову, Замиру Борсову, Ирине Валешней, Уали Евгамукову и другим участникам преступной схемы. В зависимости от роли каждого все обвинялись в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) лицом с использованием своего служебного положения) и ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

«Фигурантам дела назначены различные сроки лишения свободы до от 7 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в уголовном деле идет речь о преступном сообществе, созданном Раулем Арашуковым для масштабных хищений газа. Его сын Рауф Арашуков был сенатором. Его задержали во время пленарного заседания Совета Федерации. Позже на допросе он заявил, что не владеет русским языком. Оба ранее приговорены пожизненному лишению свободы. Они признаны виновными в организации двух убийств и хищении газа на 4,4 млрд рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube