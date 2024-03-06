Спортсмены из России не будут допущены на открытие и закрытие Паралимпиады-2024 в Париже

Сегодня Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от Международного паралимпийского комитета критерии по участию российских спортсменов и вспомогательного персонала в Паралимпийских играх в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. ПКР назвал эти решения дискриминационными.

В сообщении отмечается, что в соответствии с критериями российские спортсмены могут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Членам исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала, что в значительной мере затруднит решение организационных вопросов, возникающих непосредственно во время участия команды в соревнованиях.

Нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал не примут участие в церемониях открытия и закрытия, а на церемонии награждения нейтральных спортсменов будет звучать гимн МПК (в случае если занято первое место) и подниматься флаг МПК.

Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. «Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», – подчеркивается в заявлении ПКР.

В пресс-службе организации также уточнили, что спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Играм. В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр «Париж 2024» прямых приглашений на Игры.

На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля.

Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис.

Еще 3 вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука.

Напомним, спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине за сутки до начала Игр.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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