Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России

Решение министерства спорта РФ исключить фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную на основании вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил является позором и трусостью. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

«Напомню, что тот же CAS, имея на руках те же факты, согласился, что Валиева могла принять допинг неумышленно, оправдал ее и допустил к новому этапу Олимпиады в Пекине. Что же изменилось? Только одно: спустя несколько дней после этого решения началась специальная военная операция. И тогда вся эта холуйская свора по указке западных политиканов развернулась на лету и принялась ломать жизнь нашей талантливой девочке. А теперь чиновники Минспорта, которые должны стеной стоять на защите российских атлетов, присоединились к этой подлой травле», – констатировал Миронов, заявление которого цитирует его пресс-служба.

Политик обратил внимание, что Валиева стояла рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии открытия Игр будущего в Казани, что вызвало истерическую реакцию президента МОК Томаса Баха.

«Конечно, Баха в первую очередь взбесило то, что Россия блестяще организовала уникальные соревнования – без его прогнившей конторы. Но отыгрался он на Валиевой, назвав ее присутствие демонстрацией «неуважения ко всем мировым антидопинговым правилам». Барский гнев, видимо, напугал наших спортивных функционеров, и они поспешили продемонстрировать лояльность заправилам международной олимпийской мафии», – подчеркнул лидер «эсеров».

При этом Миронов отметил, что о решении минспорта об исключении Валиевой из сборной стало известно во второй половине дня 7 марта. «Трусы – они во всем трусы. Расчет на то, что накануне праздника новость пройдет незамеченной. Но мы заметили и запомнили. И сделали однозначный вывод: на своем посту господин Матыцин не способен отстаивать суверенитет российского спорта и должен уйти в отставку», – заключил политик.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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