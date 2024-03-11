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Понедельник, 11 марта 2024, 17:28 мск

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ЧП возможно в любой момент: киевский режим многократно активизировал атаки на ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил о повышенном риске ЧП на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате усиленных атак вооруженных сил Украины. В интервью калану «Россия-24» дипломат подчеркнул, что активность применения украинских беспилотников в районе ЗАЭС многократно возросла.

«[Ситуация] продолжает быть неспокойной. <...> Сейчас продолжается активность беспилотников, она возросла многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП», – сказал Ульянов (цитата по ТАСС).

Дипломат также обратил внимание, что ВСУ постоянно наносят удары по Энергодару, где живут сотрудники станции и их семьи, которые также подвергаются психологическому террору со стороны киевского режима.

При этом Ульянов отметил, что МАГАТЭ «всячески уклоняется от того, чтобы прописать [действия Украины по запугиванию сотрудников ЗАЭС] в своих докладах, сводках».

«Агентство опасается публиковать такие данные, делать какие-то оценки, за что мы их и покритиковали, в том числе на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая проходила на прошлой неделе», – пояснил он.

«В целом я думаю, что присутствие сотрудников МАГАТЭ [на станции] полезно не только для самого агентства, международного сообщества, но и для РФ», – добавил дипломат.

Ранее об усилении атак на ЗАЭС со стороны украинских войск заявлял также директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, огонь ведется в том числе из артиллерии.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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