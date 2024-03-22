ФСБ предотвратила создание в Москве террористической ячейки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Москве семерых последователей запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса», которые пытались создать преступную группировку для проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

По данным спецслужбы, которые приводят федеральные информагенства, семеро жителей столицы поддерживали контакты с террористической организацией, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями террористической организации.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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