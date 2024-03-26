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Вторник, 26 марта 2024, 15:15 мск

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В Госдуме проведут анализ миграционных законов

В нижней палате российского парламента будет создана межфракционная рабочая группа по анализу законодательства в сфере миграционной политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение дал глава Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте мы создадим рабочую группу, в неё войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов. Сделаем приоритет на рассмотрение законодательства в сфере миграционной политики», – отметил Володин.

По его словам, возглавит рабочую группу его заместитель Ирина Яровая.

Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума лидеры парламентских фракций озвучили целый ряд предложений по совершенствованию миграционного законодательства после теракта в «Крокус Сити Холле».

Как сообщал «Новый День», теракт был совершен 22 марта. Четверо иностранцев в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всего арестовано 8 фигурантов, причастных к этому преступлению.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети. По информации Минздрава, всего пострадали 182 посетителей концертного зала.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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