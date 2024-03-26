Это фашист и террорист: в Госдуме заявили, что Зеленский должен стать законной целью для уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский должен стать достойной целью для уничтожения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, следствию нужно также разобраться, кто пытался открыть «окно» для террористов из «Крокус Сити Холла» с российской стороны.

Политик подчеркнул, что попытки Запада отвести ответственность киевского режима за теракт в Красногорске бессмысленны. «Мы четко понимаем, кому это выгодно, кто за этим стоит. Еще раз скажу, без уничтожения режима Зеленского… Зеленский – фашист, террорист! И давным-давно мы понимаем, что уже не специальная военная операция, идет война. Ну а если война, на войне с теми, кто поднимает руку на беззащитных граждан, нужно поступать по-военному», – заявил он.

«Господин Зеленский лично, в том числе, должен быть достойной целью для уничтожения, потому что это нелюдь, это предатель своих народов. Не должен жить на свете, потому что кровь невинно убиенных людей на нем», – подчеркнул Миронов.

«Как они (террористы) рванули в сторону границы, где как они говорят, у них было окно. Не сомневаюсь, что наши правоохранители разберутся – если окно с той стороны хотели открыть, значит кто-то готов был и с нашей стороны сделать такое окно. Не сомневаюсь, следствие разберется, но ехали-то они на Украину», – отметил Миронов.

Как сообщал «Новый День», 22 марта был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всего арестовано 8 фигурантов, причастных к этому преступлению.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети. По информации минздрава, всего пострадали 182 посетителя концертного зала.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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