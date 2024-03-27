Коррупция и жвачка? Госдума концептуально одобрила рекламу на космической технике

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность размещения наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и технике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции не поддержали документ в связи с отсутствием в нем конкурентных процедур и возможной коррупционной составляющей, а также усомнились в этичности будущих рекламных продуктов.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг сравнил законопроект с принятыми недавно в первом чтении поправками в закон о наружной рекламе, которые содержат отказ от конкурентных процедур. «Ничего плохого не вижу, что наши любые компании зарабатывают на рекламе. Вопрос в другом... Будут ли проводиться конкурентные процедуры? В чей карман попадут деньги от этой рекламы? Это вопрос не праздный. Потому что у нас недавно был принят законопроект в первом чтении, где мы фактически пытаемся устранить конкурентные процедуры с растущего рынка рекламы. Напоминаю, рынок наружной рекламы за прошлый год вырос почти на 40%. Бюджеты от этого ничего не получают. Получают крохи. Например, по Москве из 30 млрд (рублей) только 2,5 поступают в бюджет. Все остальные 27 (с половиной миллиардов) растворяются по карманам. Мы бы не хотели, чтоб то же самое случилось с рекламой на объектах, которыми управляет Роскосмос. Это не только спутники. Это вся инфраструктура, всё недвижимое имущество, которое находится в государственной собственности, но управляется Роскосмосом», – пояснил парламентарий.

«Я не увидел никаких оснований отказываться от конкурентных процедур, вообще не увидел. Ровным счетом авторы не сказали, почему нужно отказаться от конкурентных процедур. Если очень сложная процедура проведения конкурсов через согласование через правительство, так вы это и напишите. Пусть государство в лице правительства выпустит постановление и пропишет порядок проведения процедур Роскосмосом, четко напишет. 223 ФЗ – по нему проводите – всё! У нас процедуры по наружной рекламе, по размещению отработанные, во всех субъектах они проводятся, никаких проблем здесь нет. Вот это главная причина, почему наша фракция будет голосовать против», – подчеркнул Гартунг.

Депутат Олег Нилов со своей стороны обратил внимание на этическую сторону вопроса. «Очень странно, что забыто такое известное изречение, что сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник. Что, проблем в Роскосмосе у нас мало? Уже появились свободное время, руки и головы, чтобы в рекламном бизнесе стать доками?.. Куда дальше мы пойдем с такими намерениями? У нас проблемы есть, допустим, в МВД, мы только что видели, слышали – неукоплектование, низкие зарплаты. Что, мы милицейские машины сейчас будем разрисовывать какими-то радужными рекламами жвачки? Извините, недопустимые какие-то вещи» – подчеркнул парламентарий.

«Давайте создадим отдельное ведомство, может быть. В том числе, упорядочим рекламу на телевидении. Почему? Это всё оттуда идет. Этим занимаются какие-то люди по совместительству – он режиссер, продюсер, и одновременно он выбирает и размещает рекламу, чтобы заработать свои какие-то деньги. Конечно, тут и коррупционная однозначно есть большая проблема… Идет война, уважаемые коллеги! Если бы вы предложили размещать наших героев при каждом запуске на борту космического корабля – это одно, а если будете «Сникерсы», «Марсы»…» – пояснил свою позицию Нилов.

Тем не менее, несмотря на критику, законопроект был принят в первом чтении. В частности, документ дает право госкорпорации Роскосмос устанавливать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и техники. В пояснительной записке отмечается, что прибыль от осуществления подобной деятельности предлагается в равных частях перечислять в федеральный бюджет и в качестве взноса на формирование специальных резервных фондов госкорпорации. По оценке Роскосмоса, потенциальный доход от размещения рекламы может составить до 200 млн рублей ежегодно на космической технике и до 5 млн рублей в год на объектах инфраструктуры.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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