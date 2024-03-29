В Госдуму внесут законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Первый заместитель руководителя фракции «эсеров» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил о намерении внести в парламент законопроект о запрете избираться гражданам, которые признаны иностранными агентами. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие финансирование из-за рубежа, должны быть лишены права занимать выборные должности.

«Некоторые грантополучатели заморских фондов решили баллотироваться в Мосгордуму. В том числе проживающая в Израиле телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева. 45 таких агентов, по её словам, планируют выдвинуть свои кандидатуры в 45 московских округах. По закону иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться», – прокомментировал Гусев, добавив, что лидер «эсеров» Сергей Миронов поддержал такую инициативу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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