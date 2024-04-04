В Бухаресте заявили о планах объединить Румынию и Молдавию через ЕС

Власти Румынии выступают за объединение своей страны с Молдавией. Как заявил премьер-министр Марчел Чолаку, слияние государств может произойти за счет вступления Молдавии в Европейский союз.

«Я поддерживаю объединение… Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем (другой вариант)», – заявил Чолаку в интервью порталу DC News.

«В Молдавии живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее – следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», – подчеркнул премьер-министр Румынии.

Ранее сенатор румынского Сената Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент Румынии должен принять решение об объединении с Молдавией и присоединении части территорий, незаконно удерживаемых Украиной. В документе, в частности, говорится: «Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией. Румыния должна уведомить о территориальных изменениях США, НАТО, ООН и ЕС».

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев еще летом в 2022 году заявлял, что неформальное объединение Молдавии и Румынии уже произошло. «Унирия, как каковая, уже произошла. В Молдавии живет миллион граждан Румынии, вся законодательная база этого государства основана на румынских, европейских законах. Они работают с румынским законодательством, адаптируют и имплементируют его. Вся система образования выстроена по румынскому образцу. Новые политики, которые находятся у власти в Молдавии, являются румынами по менталитету, культуре, языку, образованию», – заявил тогда глава Приднестровского МИДа.

Напомним, весной 2023 года в Молдавии вступил в силу закон, согласно которому государственным языком этой республики стал румынский.

Бухарест, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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