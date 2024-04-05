«Войска НАТО могут войти на Украину, но оттуда уже не выйдут...» Североатлантический альянс напрашивается на законный удар со стороны России

Анонсированная Польшей миссия НАТО на Украине станет законной целью Вооруженных сил России, хотя сама идея о введении войск Альянса на подконтрольную киевскому режиму территорию является мертворожденной. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, Североатлантический альянс может войти на Украину, но его ждет неминуемый разгром.

«Думаю, что это плохое заявление главы МИД Польши, поскольку тем самым легализуется присутствие военных стран НАТО на территории Украины. Это делает страны НАТО прямыми участниками вооруженного конфликта с Россией, и эта миссия в составе военных наблюдателей и экспертов автоматически может стать законной военной мишенью для российских войск. Не уверен, что страны НАТО готовы потерять там (на Украине) своих экспертов, генералов, солдат. Хотя не исключаю, что попытки размещения такой миссии будут предприняты, но это мертворожденная идея, она очень быстро затухнет, потому что эта миссия ничем, кроме советов, войскам Украины не поможет… Думаю, что для них это закончится печально… Это все хорошо до первой серьезной атаки российских вооруженных сил», – подчеркнул Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

По его мнению, участившиеся заявления лидеров стран НАТО об отправке своего военного контингента на Украину «вообще означает Третью мировую войну». «Появятся там войска НАТО, и они будут убиты – и французы, и поляки, и все те, кто пыжится и говорит, что мы пошлем туда контингент. Ну посылайте… А вообще, я за последние полвека, даже больше, не помню, чтобы НАТО проявило себя как успешная военная организация, которая может решать глобальные военные задачи по обеспечению безопасности своих членов-стран НАТО. Это карательные, полицейские операции совместно с американцами, которые, как правило, заканчиваются печально – их изгоняют из этих стран, и они убегают», – констатировал он.

«Вспомните бегство натовцев и, прежде всего, американцев из Афганистана, а ещё раньше с крыши посольства США в Южном Вьетнаме. Вспомните, как они покидали спешно Ирак…Когда начинается серьезная война, страны, куда они заходят, разворачивают освободительную борьбу, НАТО терпит крах. Потому что атомное оружие применить невозможно, а ни боевого духа, ни удали солдат НАТО не хватает для решения тех задач, которые ставит перед ними руководство НАТО», – пояснил сенатор.

Джабаров считает ошибочным мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего гениальной операцию «антиРоссия» на Украине, когда Альянс помогаем оружием, а его солдаты целы и невредимы. «Они говорят: мы можем восстановить производство вооружений за 2-3 года. Это может быть. Но за 2-3 года они не воспроизведут людской мужской потенциал Украины. Это просто невозможно по законам природы. Поэтому, думаю, самое страшное Украину ждет тогда, когда людского потенциала, способного носить оружие, станет критически мало, даже не хватит для элементарных защитных функций, и некем будет этим оружием управлять. Вот это самая страшная идея, которая заложена в циничной, хамской схеме, которую предлагают натовцы Украине», – констатировал он.

«Войска НАТО могут войти на Украину, но они оттуда уже не выйдут. Они должны это понимать… вы прекрасно знаете все возможности, которыми обладает Россия. И НАТО это знает очень хорошо. Вот когда украинцев уже не останется, некем будет жертвовать, натовцы первые попросят переговоры», – считает сенатор.

По его оценке, увеличение военных бюджетов стран НАТО может привести к расколу в Альянсе. «Сама организация НАТО агрессивна, но она не способна заниматься обороной, потому что для этого надо уметь воевать, а не бряцать оружием, авианосцами, подводными лодками, суперсовременными самолетами. Воюет всё-таки не техника, воюют люди. Там некому воевать. И поскольку все НАТО построено на американских деньгах, конечно, они воевать не хотели, они уповали на помощь США и вкладывали свои 2% ВВП в ежегодные расходы НАТО. Но американцев, думаю, это не устраивает давно… А европейцы столкнулись с ситуацией, когда нужно самим платить за свою безопасность, а денег они на это не предусмотрели. Значит будут ужиматься другие статьи расходов. Немцы, французы, итальянцы к этому не привыкли», – уточнил он.

«Они привыкли к ливийцам, афганцам в сандалиях на босу ногу. Они нигде с регулярной армией еще не сталкивались. Это первая попытка столкнуться с нашей регулярной армией и пока руками украинцев показывают, что блок не готов и тоже уповает на свое ядерное оружие… Им заранее наше руководство дало понять, что в случае необходимости мы не постоим ни перед чем», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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