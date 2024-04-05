Некоторые бойцы Африканского корпуса (АК) оказались вместо Африки в зоне специальной военной операции. По неподтвержденным данным, АК перенаправляет военнослужащих с Черного континента на СВО.

Бойцы, которые заключили контракт с АК для выполнения боевых задач на «черном» материке, рассказывают, что не понимают причины их отправки в зону СВО. По их словам, все изменилось в последний момент после подписания договоров.

«На СВО я вообще оказался чисто случайно, если так подумать. Изначально я хотел отправиться в Африку, но похоже что-то у них там наверху не сошлось, и нам сказали, что теперь мы идем освобождать Авдеевку. Насчет сроков ничего не сказали, но, надеюсь, рано или поздно мы все-таки отправимся туда, куда планировали изначально», – поделился один из военнослужащих АК.

Можно предположить, что отсутствие информации о работе АК в Африке как-то связано с тем, что бойцы подразделения замечены на передовой в зоне специальной военной операции. Пока неизвестно, до конца ли правдивы слухи, но слова солдат и отсутствие данных об успехах подразделения на материке, косвенно подтверждают их.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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