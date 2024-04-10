Петиция, собравшая более 100 тысяч подписей россиян с требованием проверить рынки Нисанова, удалена с сайта

Требования россиян проверить московские рынки «Садовод» и «Фудсити» бизнесмена Года Нисанова, судя по всему, останутся без реакции властей.

Петиция с требованиями неравнодушных граждан, размещенная на портале charge.org была удалена после масштабной атаки ботов-жалобщиков. На момент удаления петиция набрала более ста тысяч подписей жителей Москвы и россиян.

Напомним, что ранее обеспокоенные проблемой приезжих из стран Средней Азии активно поддержали инициативу сбора подписей. Жители столицы и других регионов России устали от произвола уроженцев Таджикистана, пустивших корни именно на территории крупных московских торговых площадок.

«После теракта в Крокус Сити Холле, которое совершили уроженцы Таджикистана, мы требуем проверить места их массового скопления. Сейчас эти люди работают во всех сферах нашей жизнедеятельности, а что самое главное, в сфере обслуживания», – говорилось в петиции.

Так называемые иностранные специалисты, приезжающие в нашу страну на заработки, занимают рабочие места во многих сферах жизнедеятельности, но при этом их совершенно не заботит соблюдение местных законов, обычаев и традиций. Россияне считают, что именно это является причиной разгула преступности этнических групп.

И единственным способом призвать власти начать борьбу против обнаглевших приезжих стали всевозможные формы обращений. В том числе и письма в Следственный комитет РФ на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Однако, как мы видим, попытки граждан хоть навести порядок на «Садоводе» и «Фудсити» законным путем встречают сопротивление. Можно, конечно, предположить, что за удалением петиции стоит кто-то из приближенных Нисанова, которым миллиардер «заказал» атаку ботов-жалобщиков на платформу для общественных кампаний. То, что олигарху не выгодны проверки его бизнесов, не вызывает сомнений.

Однако хочется верить, что это никак не остановит власти от принятия необходимых мер. И всеобщими силами стране удастся побороть иностранную заразу. А председатель Следкома России Бастрыкин в свою очередь выполнит обещания и лично проследит за выполнением его поручений по следствию о множественных случаях нападений выходцев из среднеазиатских республик на граждан и представителей закона.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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