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Ирано-израильское обострение: произошел крупнейший сбой в международном авиасообщении со времен терактов 11 сентября 2001 года

Удар Ирана по военным объектам в Израиле привел к крупнейшим сбоям в международном авиасообщении с 11 сентября 2021 года, когда произошла террористическая атака на всемирный торговый центр в США. Ряд крупнейших авиакомпаний столкнулись с проблемами при организации полетов.

Агентство Reuters обращает внимание, что за последние два дня, по меньшей мере, более десятка авиаперевозчикам пришлось отменить или изменить маршрут рейсов, в том числе Qantas (Австралия), Lufthansa (ФРГ), United Airlines (США) и Air India (Индия).

Как пояснили эксперты, воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, летающими между Европой и Азией. Перевозчикам придется ограничиться двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Как сообщал «Новый День», в ночь на воскресенье Иран нанес по Израилю массированный удар беспилотниками и ракетами в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Позднее израильские военные заявили, что около 99% из примерно 300 дронов и ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь заявил, что военная операция против Израиля выполнена, все цели достигнуты.

Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил о том, что «любые новые авантюры против интересов иранского народа встретят более мощный ответ, который заставит пожалеть о содеянном».

МИД России выразил озабоченность в связи с ударом Ирана по территории Израиля и призвал все стороны к сдержанности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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