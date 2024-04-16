Следком России проверит работников «Садовода» после теракта в «Крокусе»

После ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле», Следственный комитет Российской Федерации взялся за проверку иностранных специалистов, работавших в подмосковном концертном зале. Как сообщает Telegram-канал «Надзорная» со ссылкой на источник, более половины допрошенных ранее работали на московских рынке «Садовод» и «Фудсити» олигарха Года Нисанова.

По словам авторов канала, под пристальное внимание властей в первую очередь попадали выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Главная цель – установить причастность иностранного персонала к кровавому теракту 22 марта 2024 года.

В ходе проводимой Следкомом проверки, сотрудники ведомства должны установить пути попадания приезжих в Россию и обстоятельства их устройства на работу. У каждого требуют предоставить трудовой договор, рассказать, кто и как оформлял им патенты, и кто сдавал им жилье в аренду.

По данным «Надзорной» на сегодняшний день, уже прошел первый допрос, в результате которого удалось выяснить, что большая часть уроженцев Средней Азии находится на территории РФ незаконно. То есть в стране они оказались с нарушением миграционного законодательства.

Но что самое примечательное, по словам источника канала, почти все попавшие под проверку иностранцы ранее работали на крупных московских рынках «Садовод» и «Фудсити», владельцем которых является известный бизнесмен Год Нисанов.

Так же следователей интересуют серые схемы легализации приезжих через проекты Нисанова, пишет «Надзорная»

Ранее журналисты уже писали о том, что скандально известные столичные торговые площадки живут по собственным правилам, игнорируя российское законодательство. Например, «Садовод» обладает собственным логистическим хабом, через который на рынок нелегально ввозится не только контрафакт на продажу, но и граждане указанных республик.

Теперь следователям предстоит раскрыть все серые схемы, по которым в нашу страну незаконно пребывают таджики. Пожалуй, это должно стать основным направлением дела о страшной трагедии в «Крокусе». Ведь именно выходцы из этой страны совершили вооруженное нападение на людей с последующим поджогом концертного зала.

Одно безусловно радует – власти наконец услышали призыв россиян проверить рынки Нисанова. Ранее более тысячи неравнодушных граждан напрямую обратились с таким призывом в СК РФ, а более полумиллиона человек подписали соответствующую петицию. Теперь главное, чтобы правоохранительные органы не остановились.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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