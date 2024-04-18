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Четверг, 18 апреля 2024, 16:25 мск

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Это нелегал из СНГ – следователи разыскивают подозреваемого в убийстве москвича

Стали известны новые подробности убийства 24-летнего москвича, который был убит после замечания о неправильной парковке автомобиля. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России, подозреваемым в совершении преступления является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании этого уголовного дела и установленных обстоятельства совершения преступления. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Водитель автомобиля припарковал машину на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по задержанию подозреваемого.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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