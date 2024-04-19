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Пятница, 19 апреля 2024, 12:25 мск

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В Подмосковье задержан мигрант из Средней Азии за изнасилование пенсионерки

В подмосковном Пушкинском городском округе задержан 39-летний уроженец одной из республик Средней Азии по подозрению в изнасиловании пенсионерки.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в Дежурную часть Правдинского отдела полиции УМВД России «Пушкинское» обратилась местная жительница 1952 года рождения с заявлением о том, что 7 апреля, находясь в одном из домов на улице 2-я Новопролетарская, мужчина, угрожая ножом, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время сотрудниками полиции правонарушитель доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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