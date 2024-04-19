Нелегал с рынка «Садовод» зарезал москвича в Люблино

Москву потрясло очередное громкое дело с участием нелегала, который зарезал жителя столицы из-за замечания по поводу неправильно припаркованного автомобиля. В ходе ночного обыска в его квартире силовики обнаружили крупную сумму денег. Нападавшего задержали, полицейским удалось установить его связь с этнической мафией рынков «Садовод» и «Фудсити», принадлежащих олигарху Году Нисанову.

Напомним, что в минувшую среду, 17 апреля, во дворе одного из домов района Люблино, города Москва, разгорелся скандал между местным жителем и уроженцем Азербайджана. Приезжий оставил свою машину у входа в подъезд, за что получил замечание. В ходе словесной перепалки иностранец схватился за нож и нанес москвичу несколько ударов. Пострадавший скончался в больнице.

Преступник скрылся с места происшествия, но полиции удалось быстро установить личность убийцы. Им оказался 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, который после убийства попытался покинуть Россию. Его смогли поймать только в тысяче километров от столицы, в Ростовской области. Следствию также стало известно, что молодой человек прибыл в Россию в августе 2022 года, и оформил временную регистрацию в Москве. После истечения срока действия разрешения он находился в России нелегально и промышлял на московском рынке «Садовод» Года Нисанова. В доме, возле которого произошло убийство, проживает отец преступника, 66-летний Низами Иса-оглы, тоже работающий на «Садоводе». Как стало известно Телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ» преступная азербайджанская семья занималась обналичиванием денег.

В ходе обыска в квартире преступников силовики обнаружили 44 млн рублей и 300 тыс. долларов наличными и документы, подтверждающие причастность преступников к азербайджанской мафии рынка «Садовод». Напомним, что оба рынка Года Нисанова, «Садовод» и «Фудсити», широко известны как самые крупные места скопления этнического криминала в столице.

Ранее в российских СМИ неоднократно появлялась подробная информация о том, как на территорию РФ нелегально проникают иностранные граждане. Способствуют им в этом как раз столичные торговые площадки миллиардера. Через них же осуществляется трафик оружия и наркотиков. Следователи уже предполагают, что сбежавший азербайджанец мог быть связан с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Кроме того, попытаться скрыться он мог теми же путями, что и прибыл в страну – через «Садовод». Помогала ему в этом местная мафия.

Одно в этой истории ясно точно: нелегалы окончательно распоясались и чувствуют свою безнаказанность. Все проверки приезжих, с шумом проходящие не только в столице, но и по всей стране, для них, вероятно, кажутся обычной пиар-акцией властей. Однако, они заблуждаются. Уставшая от разгула этнической преступности российская общественность не даст полиции и другим силовым структурам затормозить процесс. Порядок в конце концов будет наведен, а все виноватые и причастные понесут заслуженное наказание.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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