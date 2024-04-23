российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 апреля 2024, 17:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Инфляция в России будет выше, чем планировалось ранее: Решетников назвал новые ожидаемые параметры

Рост потребительских цен в России окажется по итогам 2024 года выше, чем ранее планировали в правительстве. Как сказал сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников, теперь ориентир составляет 5,1%.

«По инфляции. Закладываем замедление к концу года до 5,1%. Напомню, что по концу прошлого года уровень инфляции был 7,4%. То есть идёт снижение», – уточнил он, выступая сегодня на заседании правительства РФ.

Примечательно, что первоначально в правительстве и Центробанке рассчитывали, что инфляция в России опустится к концу 2024 года до 4%. Позже чиновники стали говорить о 4,5%.

По словам Решетникова, среднегодовой курс доллара теперь ожидается на уровне 94,7 рубля. В 2025-м средний курс «американца» составит 98,6 рубля, в 2026 году – выше 101 рубля. «Курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным», – пояснил министр.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Традиционные пасхальные блюда подорожали на 35% за три года / В России резко подорожал «шашлычный набор» / И снова яйца: ФАС предупредила о недопустимости повышения цен / Росстат зафиксировал ускорение инфляции / В России годовая инфляция ускорилась до 7,72% / Зафиксирован рост цен на мясо, птицу и сахар / Набиуллина заявила, что пик инфляции пройден / ФАС проверит крупнейшие торговые сети из-за возможного сговора о ценах на яйца

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Финансы, Экономика, правительство РФ, Рост цен,