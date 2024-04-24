В деле замминистра обороны РФ появился третий фигурант

В уголовном деле в отношении арестованного сегодня заместителя министра обороны Тимура Иванова есть третий фигурант, которому вменяется дача взятки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен», – сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного накануне по делу о взяточничестве. Предполагаемый соучастник замминистра обороны – его знаковый Сергей Бородин – тоже пробудет под стражей как минимум до 23 июня.

По версии следствия, Бородин, будучи другом Иванова, вступил вместе с ним в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Иванова задержали на рабочем месте. По его словам, вину в получении взятки он не признал.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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