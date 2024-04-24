российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 апреля 2024, 17:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В деле замминистра обороны РФ появился третий фигурант

В уголовном деле в отношении арестованного сегодня заместителя министра обороны Тимура Иванова есть третий фигурант, которому вменяется дача взятки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен», – сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного накануне по делу о взяточничестве. Предполагаемый соучастник замминистра обороны – его знаковый Сергей Бородин – тоже пробудет под стражей как минимум до 23 июня.

По версии следствия, Бородин, будучи другом Иванова, вступил вместе с ним в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Иванова задержали на рабочем месте. По его словам, вину в получении взятки он не признал.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Замминистра обороны Тимура Иванова и его сообщника арестовали на два месяца / Задержан замминистра обороны РФ / СКР расследует мошенничество на 72 млн рублей в рамках нацпроекта в Самаре / Задержан один из директоров «Росатома» / Глава управления Росавиации в Магаданской области присваивал премии подчиненных / В суд поступило ходатайство об аресте замглавы ФТС Елены Ягодкиной / Чиновники МЭР попались на вымогательстве 70 млн рублей в Ставрополье / СМИ: в конгрессе США ужаснулись коррупции на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,